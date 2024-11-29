Школы пяти районов в Бурятии отменили очные занятия из-за гололеда

В Бурятии непогода внесла свои коррективы в занятия школьников. Так, из-за сильного гололеда учебные заведения в пяти районах республики отменили очные занятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. На дистанционном обучении 29 ноября остались школы в Мухоршибирском, Тарбагатайском, Иволгинском, Прибайкальском районах и Улан-Удэ.
— Жителей города и районов просят не пользоваться личным транспортом. Идет обильное таяние снега и затем намерзание льда, — поделились в правительстве.
Всего на дистанционное обучение отправили более 80 тысяч школьников в 77 школах республики. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, а не дорогах дежурят экипажи ГИБДД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сети появилось видео дождя в Иркутске 28 ноября. К вечеру растаявшая днем слякоть стало подмерзать и образовывать корку льда.