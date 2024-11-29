Школы пяти районов в Бурятии отменили очные занятия из-за гололеда

В Бурятии непогода внесла свои коррективы в занятия школьников. Так, из-за сильного гололеда учебные заведения в пяти районах республики отменили очные занятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. На дистанционном обучении 29 ноября остались школы в Мухоршибирском, Тарбагатайском, Иволгинском, Прибайкальском районах и Улан-Удэ.