Блогеры из Владивостока привлекли внимание китайских СМИ

Интересно, что сам Мишань, входящий в городской округ Цзиси, становится всё более популярным среди туристов из России. Как сообщалось ранее в «АиФ-Приморье», местные власти планируют улучшить условия пребывания гостей из соседней страны. Такой шаг связан с растущим потоком туристов: только за первые девять месяцев 2024 года через автомобильный пункт пропуска Мишань проехало почти 70 тысяч человек, что на 182% больше, чем за аналогичный период прошлого года.