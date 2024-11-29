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Блогеры из Владивостока привлекли внимание китайских СМИ

Кристина и Марина стали героями репортажа о посещении ими города Мишань.

Источник: Biang

Блогеры из Владивостока стали героями репортажа китайских СМИ в китайском городе Мишань. Основательницы и администраторы Telegram-канала «Мишань в моём сердце» Кристина и Марина отправились в путешествие, которое не осталось незамеченным: их поездка попала на страницы местных СМИ. Об этом рассказал новостной портал Бианг.ру.

Трёхминутный видеоролик о визите россиянок появился на китайских видеоплатформах Douyin (китайская версия TikTok) и Kuaishou. В нём девушки показаны в разных уголках города: они ужинают в ресторанах, прогуливаются по центру, делают покупки, а также общаются с местными друзьями. По словам авторов репортажа, это было яркое и тёплое знакомство с культурой и ритмом жизни Мишаня.

Ещё до поездки Кристины и Марины Мишаньский интегрированный медиацентр выложил видео-анонс, в котором стало известно, что блогеры собираются посетить город. Это событие вызвало интерес как у местных жителей, так и у поклонников Telegram-канала «Мишань в моём сердце».

Интересно, что сам Мишань, входящий в городской округ Цзиси, становится всё более популярным среди туристов из России. Как сообщалось ранее в «АиФ-Приморье», местные власти планируют улучшить условия пребывания гостей из соседней страны. Такой шаг связан с растущим потоком туристов: только за первые девять месяцев 2024 года через автомобильный пункт пропуска Мишань проехало почти 70 тысяч человек, что на 182% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для Кристины и Марины поездка стала не только личным открытием, но и возможностью рассказать своим подписчикам Telegram-канала «Мишань в моём сердце» о городе, который они так полюбили. А для Мишаня это стало шансом ещё раз показать, как там умеют принимать гостей.

туризм и отдых