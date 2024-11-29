Владивостокский «Адмирал» одержал победу над СКА в серии буллитов

В первом периоде команды ушли на перерыв со счетом 1:0, причем не в пользу «Адмирала». Но уже на старте второго периода Сошников забил шайбу в ворота, записав на свой счет 199-е очко в Лиге. Его бросок вдохновил других участников команды продолжать сражаться за победу.