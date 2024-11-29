Владивостокский «Адмирал» одержал победу над СКА в серии буллитов

В домашней серии матчей с питерским СКА «Адмирал» одержал победу со счетом 3:2. У приморских хоккеистов отличились Никита Сошников и Джек Родуолд.
В первом периоде команды ушли на перерыв со счетом 1:0, причем не в пользу «Адмирала». Но уже на старте второго периода Сошников забил шайбу в ворота, записав на свой счет 199-е очко в Лиге. Его бросок вдохновил других участников команды продолжать сражаться за победу.
В третьем периоде хоккеисты забили по голу, однако благодаря Джеку Родуолду «Адмирал» смог вырваться вперед.
Игра завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). Таким образом, СКА проиграл впервые за три матча и занял четвертое место в Западной конференции. «Адмирал» же одержал вторую победу подряд и достиг шестой строчки на Востоке.