Зима в Красноярске начнется с умеренного мороза

Так, в Красноярске в конце календарной осени и начале зимы придет умеренный мороз.
В пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, синоптики обещают днем от −3 до −6 °C, ночью — около −7 °C.
В воскресенье, 1 декабря, в темное время суток уличные термометры покажут уже −13, −16 °C, в светлое — лишь −8 °C.
Ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер будет слабым, восточного направления. Атмосферное давление останется высоким — от 748 до 754 мм рт.
А на следующей неделе метеорологи предварительно прогнозируют в Красноярске снег и умеренные отрицательные температуры: днем — от −4 до −6 °C, ночью — на пару градусов ниже.