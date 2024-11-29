Зимой в Приморье туристы смогут отдохнуть у моря

Нынешний, 2024 год, для приморцев стал очень насыщенным: один краеведческий фестиваль сменял другой. И вот опять в программе новые походы, отличные компании, интересные рассказы и природные красоты. 14 декабря стартует фестиваль «Зима у моря». Он третий в нынешнем году. Во время первых двух приморцы и гости региона любовались цветущим рододендроном и осенними пейзажами. Основой этих фестивалей стали экскурсии к популярным локациям, где природа поражает и удивляет своими красками, доказывает, что она истинный художник, создающий удивительные и прекрасные вещи. Фестиваль «Зима у моря» не стал исключением: свидание с природой состоится, как говорится, при любой погоде. Продлится он до 8 января 2025 года. Это своеобразный новогодний подарок приморцам и гостям края от регионального Туристско-информационного центра и Министерства туризма Приморского края.
Зимний краеведческий фестиваль «Зима у моря» будет наполнен экскурсионными турами. Приморье — это не только пляжи и гастрономия. Конечно, есть привычные лыжи, сноуборды и тюбинги, но есть еще и другой, не менее драйвовый отдых у моря. И со своими предложениями к туристам выходят региональные туроператоры: команда путешествий «Движение», компании «Аякс-Тур», «Пять звезд», «Восток Интур», «ВГУЭС ТРЭВЕЛ», «ФориТур Приморье», Владивостокское бюро путешествий и экскурсий. Туркомпании предлагают добрую сотню экскурсий. Здесь найдут интересные маршруты как фанаты активного отдыха и зимних забав, так и поклонники дивана и телевизора.
Плюсы таких поездок перечислять можно долго. Вылазка на природу, возможность подышать свежим воздухом, поиграть в снежки — скучные будни в офисе сразу отойдут в сторону, и душа наполнится счастьем, а тело энергией. Кстати, если во Владивостоке нет снега, это не значит, что его нет в крае. Так что готовьте санки, рукавицы и морковку. Вдруг кто-то снеговиков будет ваять? В перечне предложений есть экскурсии по городу, поездки в соседние города, релакс в бассейне с теплой водой. Если захочется деревенского колорита, то есть и такое — банька, чаепитие у самовара, частушки в дуэте с гармонистом, езда на собачьих упряжках, народные гуляния и даже гусиные бега. Замерзшие водопады, яркая зелень кедра на фоне белого снега, очарование зимних пейзажей, ароматный чай у костра — главное, чтобы у телефонов хватило зарядки, и вы успели сделать добрую сотню фотографий. Туркомпании обещают разнообразие программ по специальным праздничным ценам, а природа подарит неповторимые кадры с лиловыми закатами, искрящимся снегом и фигурками ангелов. Кто может создать ангела на снегу? Все очень просто. Найдите нетронутый снег, аккуратно лягте на него и начинайте двигать руками вверх-вниз, а ногами вправо-влево. Руки создают крылья «ангела», а ноги — нижнюю часть его одеяния. После создания фигуры необходимо так же аккуратно встать, не задев свое творение.
В туркомпаниях уверены, что если во время весеннего и осеннего фестивалей были не только приморцы, но и гости региона (почти треть), то нынче по маршрутам отправятся и местные жители. Но, как и в прошлый раз, будет достаточно тех, кто сразу сделает выбор в пользу двух-трех вылазок на природу. Гулять, так гулять! Еще один плюс этих экскурсий в рамках фестиваля «Зима у моря» — это возможность отдохнуть всей семьей, не ходить из дома в дом, доедать салаты и холодец, а собраться вместе двум, трем поколениям и дать волю чувствам.
«Задумывая этот фестиваль, мы хотели показать, что и зимой можно наслаждаться знакомством с Приморьем. Что туризм на восток страны — это не только Владивосток, море — это не только пляжи, а зима — это не обязательно ехать под пальмы. Зима — это всегда сказка и ожидание чуда. Туркомпании постарались реализовать эти ожидания. И мы, и туроператоры уверены, что зимние туры тоже найдут своего поклонника. Кроме того, спеццены и предложения от легально работающих компаний гарантируют доступность, качество и безопасность на любом маршруте. Это еще и отличная возможность стирать сезонные границы и предлагать гостям отдых в Приморье в любое время года», — подчеркнула директор ТИЦ Приморья Ольга Гуревич.
Продажи экскурсий по специальным ценам в рамках зимнего фестиваля «Зима у моря» стартуют 29 ноября в 12:00 на сайте «Зима» портала ТИЦ Приморья.
Усилит зимнее настроение фотовыставка в ТВК «Калина Молл». Свои сюрпризы готовят и рестораны Владивостока, в меню с 14 декабря появятся десерты с «зимним» вкусом, и они никого не оставят равнодушными.