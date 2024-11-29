Зимой в Приморье туристы смогут отдохнуть у моря

Плюсы таких поездок перечислять можно долго. Вылазка на природу, возможность подышать свежим воздухом, поиграть в снежки — скучные будни в офисе сразу отойдут в сторону, и душа наполнится счастьем, а тело энергией. Кстати, если во Владивостоке нет снега, это не значит, что его нет в крае. Так что готовьте санки, рукавицы и морковку. Вдруг кто-то снеговиков будет ваять? В перечне предложений есть экскурсии по городу, поездки в соседние города, релакс в бассейне с теплой водой. Если захочется деревенского колорита, то есть и такое — банька, чаепитие у самовара, частушки в дуэте с гармонистом, езда на собачьих упряжках, народные гуляния и даже гусиные бега. Замерзшие водопады, яркая зелень кедра на фоне белого снега, очарование зимних пейзажей, ароматный чай у костра — главное, чтобы у телефонов хватило зарядки, и вы успели сделать добрую сотню фотографий. Туркомпании обещают разнообразие программ по специальным праздничным ценам, а природа подарит неповторимые кадры с лиловыми закатами, искрящимся снегом и фигурками ангелов. Кто может создать ангела на снегу? Все очень просто. Найдите нетронутый снег, аккуратно лягте на него и начинайте двигать руками вверх-вниз, а ногами вправо-влево. Руки создают крылья «ангела», а ноги — нижнюю часть его одеяния. После создания фигуры необходимо так же аккуратно встать, не задев свое творение.