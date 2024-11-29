Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг худших бань составили жители Новосибирска

Отзывы они опубликовали на сайте «2ГИС».

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска составили рейтинг худших бань в городе. Свои отзывы горожане опубликовали на сайте «2ГИС».

В топ худших, по мнению новосибирцев, попало заведение на улице Титова. Посетители жалуются на плохие условия и грубое отношение персонала.

— Печь в бане очень долго растапливается и плохо держит жар. Само по себе помещение очень холодное. Про администратора я вообще молчу, давно не встречала такого отношения! — жалуются горожане на сайте «2ГИС».

Также, по их мнению, в этом комплексе грязно, его плохо убирают.

Плохие отзывы и у бани на улице Станционной. Посетители пишут о плохом отношении персонала и антисанитарии.

Недовольны новосибирцы и баней, расположенной на улице Пилотов. По их словам, в комплексе грязный и мутный бассейн, а парилка еле теплая.

ЖКХ
рейтинги