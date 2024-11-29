Рейтинг худших бань составили жители Новосибирска

Жители Новосибирска составили рейтинг худших бань в городе. Свои отзывы горожане опубликовали на сайте «2ГИС».
В топ худших, по мнению новосибирцев, попало заведение на улице Титова. Посетители жалуются на плохие условия и грубое отношение персонала.
— Печь в бане очень долго растапливается и плохо держит жар. Само по себе помещение очень холодное. Про администратора я вообще молчу, давно не встречала такого отношения! — жалуются горожане на сайте «2ГИС».
Также, по их мнению, в этом комплексе грязно, его плохо убирают.
Плохие отзывы и у бани на улице Станционной. Посетители пишут о плохом отношении персонала и антисанитарии.
Недовольны новосибирцы и баней, расположенной на улице Пилотов. По их словам, в комплексе грязный и мутный бассейн, а парилка еле теплая.