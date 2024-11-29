Жителя Новосибирской области осудили за продажу контрафактных роботов из корейского мультика. Их обнаружили в одном из магазинов. Как оказалось, продавцу не передавали права собственности на использование данных объектов интеллектуальной собственности в России.
Осуществив продажу контрафактного товара, ответчик нарушил права правообладателя на товарный знак и произведения изобразительного искусства. Разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности ответчик не получал, говорится в решении Коченевского районного суда.
Суд удовлетворил исковые требования компании, обратившейся к ним. Теперь продавец должен выплатить 93 тысячи рублей. В эту сумму входит компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак, компенсация за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, изображение персонажа.