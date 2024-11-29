Школьники Иркутска приняли участие в мероприятии «Люди мужественных профессий»

В Иркутске школьники старших классов приняли участие в мероприятии под названием «Люди мужественных профессий». Подросткам о тонкостях работы в надзорном ведомстве рассказал прокурор города Станислав Зубовский. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на администрацию областного центра.
— Они интересовались, насколько сложно получить образование в этой области, какими качествами должен обладать прокурор и какую роль он играет в системе правосудия, — пишет информационное агентство.
Школьникам разъяснили, что в обязанности прокурора входит контролировать исполнение законов во всех сферах жизни. Также подросткам рассказали о необычных и интересных случаях из практики. Всего на встрече собралось 210 старшеклассников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школы пяти районов республики Бурятия перевели на дистанционный формат обучения из-за гололеда. Дома осталось более 80 тысяч учеников.