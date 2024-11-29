Демешин обсудил строительство нового центра ГИМС в Хабаровске

Директор департамента ГИМС сообщил, что в связи с разработкой нового закона ведомство получит дополнительные полномочия по надзору за всеми судами длиной до 20 метров, независимо от их назначения. Это увеличит объем работы и требует создания современного центра в Хабаровском крае.