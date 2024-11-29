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Демешин обсудил строительство нового центра ГИМС в Хабаровске

Губернатор поддержал создание базы для инспекторов маломерных судов и отметил их важную роль в крае.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске Дмитрий Демешин провел встречу с директором департамента Государственной инспекции маломерных судов МЧС России Игорем Грязновым, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Одной из ключевых тем стало обсуждение строительства нового центра ГИМС в Хабаровске. Губернатор выразил поддержку этой инициативе, подчеркнув значимость работы инспекторов, особенно в удаленных районах.

«Инспекция маломерных судов несет огромную нагрузку. На учете в крае более 42 тысяч судов, и мы понимаем, насколько это сложная работа. Мы обязательно будем искать средства для реализации проекта», — отметил Дмитрий Демешин.

Директор департамента ГИМС сообщил, что в связи с разработкой нового закона ведомство получит дополнительные полномочия по надзору за всеми судами длиной до 20 метров, независимо от их назначения. Это увеличит объем работы и требует создания современного центра в Хабаровском крае.

Сейчас затон в районе улицы Юнгов в Хабаровске используется как база-стоянка центра ГИМС. Там расположены помещения для госуслуг, патрульные катера и автомобили. В перспективе рассматриваются новые площадки для размещения центра.

Кроме того, губернатор посетил Специализированную пожарно-спасательную часть, крупнейшее подразделение пожарной охраны региона. Здесь завершается строительство учебной башни, спортивного комплекса и ремонт старого здания.

«Мы проинспектировали центр и убедились, что сотрудники МЧС готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Создаются все условия для их подготовки и оперативного реагирования», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

В завершение визита губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за их вклад в безопасность жителей края, отметив важность их работы в самых сложных условиях.