Демешин обсудил строительство нового центра ГИМС в Хабаровске

В Хабаровске Дмитрий Демешин провел встречу с директором департамента Государственной инспекции маломерных судов МЧС России Игорем Грязновым, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Одной из ключевых тем стало обсуждение строительства нового центра ГИМС в Хабаровске. Губернатор выразил поддержку этой инициативе, подчеркнув значимость работы инспекторов, особенно в удаленных районах.
«Инспекция маломерных судов несет огромную нагрузку. На учете в крае более 42 тысяч судов, и мы понимаем, насколько это сложная работа. Мы обязательно будем искать средства для реализации проекта», — отметил Дмитрий Демешин.
Директор департамента ГИМС сообщил, что в связи с разработкой нового закона ведомство получит дополнительные полномочия по надзору за всеми судами длиной до 20 метров, независимо от их назначения. Это увеличит объем работы и требует создания современного центра в Хабаровском крае.
Сейчас затон в районе улицы Юнгов в Хабаровске используется как база-стоянка центра ГИМС. Там расположены помещения для госуслуг, патрульные катера и автомобили. В перспективе рассматриваются новые площадки для размещения центра.
Кроме того, губернатор посетил Специализированную пожарно-спасательную часть, крупнейшее подразделение пожарной охраны региона. Здесь завершается строительство учебной башни, спортивного комплекса и ремонт старого здания.
«Мы проинспектировали центр и убедились, что сотрудники МЧС готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Создаются все условия для их подготовки и оперативного реагирования», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В завершение визита губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за их вклад в безопасность жителей края, отметив важность их работы в самых сложных условиях.