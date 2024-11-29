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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Местами по стране ожидаются налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедица.

Сейчас в Олбани: +2° 5 м/с 80% 747 мм рт. ст. +2°
Источник: Смартпресс

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода .Днем преимущественно по восточной половине Беларуси пройдут снег, мокрый снег, дождь. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, сообщает Белгидромет.

Минск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

Брест. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Слабый туман. Температура воздуха +5..+7°C. Ветер северный, 2−7 м/с.

Витебск. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

Гомель. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 1−6 м/с.

Гродно. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер северный, 2−7 м/с.

Могилев. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 1−6 м/с.