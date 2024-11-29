Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 29 ноября

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода .Днем преимущественно по восточной половине Беларуси пройдут снег, мокрый снег, дождь. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, сообщает Белгидромет.
Минск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
Брест. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Слабый туман. Температура воздуха +5..+7°C. Ветер северный, 2−7 м/с.
Витебск. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
Гомель. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 1−6 м/с.
Гродно. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер северный, 2−7 м/с.
Могилев. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер южный, 1−6 м/с.