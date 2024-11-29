Фильм хабаровского режиссера покажут на Международном фестивале в Москве

«Разумный кинематограф» — важный просветительский проект для тех, кто увлечен дикой природой, заботится о будущем планеты, интересуется своими корнями и ценит культурное разнообразие страны. Популярность фестиваля растет не только в России, но и за рубежом. В этом году отборочная комиссия получила больше 100 работ от режиссеров из семи стран. Хорошее кино вдохновляет, и я уверена, что наши зрители не только насладятся просмотром, но и откроют для себя много нового", — рассказала президент фестиваля Светлана Быченко.