Фильм хабаровского режиссера покажут на Международном фестивале в Москве

В Москве с 29 ноября по 1 декабря пройдет X Международный фестиваль научно-популярного кино «Разумный кинематограф». В киноконцертном зале «Эльдар» состоится показ документального фильма «Амурский Ван Гог» режиссера Анны Самойловой. Лента познакомит зрителей с жизнью нанайского села Сикачи-Алян в Хабаровском крае через творчество местного художника Ильи Лиханова. Показ состоится 29 ноября в 16:30 в тематическом блоке «Природа и мы». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С начала 2000-х годов работы Ильи Лиханова выставляются в музеях Дальнего Востока. Его уникальный стиль принес художнику прозвище «Амурский Ван Гог». Премьера фильма о нем станет ярким событием фестиваля и поводом для обсуждения культурного наследия России.
«Разумный кинематограф» — важный просветительский проект для тех, кто увлечен дикой природой, заботится о будущем планеты, интересуется своими корнями и ценит культурное разнообразие страны. Популярность фестиваля растет не только в России, но и за рубежом. В этом году отборочная комиссия получила больше 100 работ от режиссеров из семи стран. Хорошее кино вдохновляет, и я уверена, что наши зрители не только насладятся просмотром, но и откроют для себя много нового", — рассказала президент фестиваля Светлана Быченко.
В этом году в программе — 24 документальных фильма из России, Ирана и Румынии. 17 из них будут бороться за главный приз, а семь покажут вне конкурса. Шорт-лист составило жюри, в которое входят эксперты из разных областей. Победителей выберут зрители в трех номинациях: «Лучший фильм о природе», «Лучший фильм о традициях и фольклоре» и «Лучший научно-популярный фильм».
Полное расписание сеансов на сайте мероприятия. Вход на все фильмы бесплатный по предварительной регистрации.