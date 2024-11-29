В Томске разработали установку для покрытия лопаток газотурбинных двигателей

«Принципиальной отличительной особенностью предлагаемого подхода является использование уникального электронно-лучевого оборудования — так называемых форвакуумных плазменных источников электронов. Такие устройства обеспечивают непосредственное воздействий электронным пучком на электрически непроводящую керамику с высокой энергетической эффективностью. В технологическом процессе используются два источника электронов. Один подогревает лопатку до нужной температуры, а второй испаряет керамику под ней, и наносится покрытие», — приводятся в сообщении слова заведующего молодежной лаборатории пучково-плазменной модификации диэлектриков, доктора технических наук Юрия Юшкова.