Рамзан Кадыров получил медаль за вклад в развитие ФССП

«Дмитрий Васильевич (Аристов.— “Ъ”) вручил мне ведомственную медаль… Я, в свою очередь, подарил ему памятную картину», — написал господин Кадыров в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что на встрече они обсудили работу местных судебных приставов и участие уроженцев республики в специальной военной операции (СВО).
«Отметил, что наше управление находится в числе первых по взысканию налоговой задолженности и сборам в консолидированный бюджет», — рассказал Рамзан Кадыров. Он также попросил господина Аристова содействовать в решении вопроса об увеличении численности сотрудников управления.