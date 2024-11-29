Рамзан Кадыров получил медаль за вклад в развитие ФССП

«Отметил, что наше управление находится в числе первых по взысканию налоговой задолженности и сборам в консолидированный бюджет», — рассказал Рамзан Кадыров. Он также попросил господина Аристова содействовать в решении вопроса об увеличении численности сотрудников управления.