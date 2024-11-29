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Рамзан Кадыров получил медаль за вклад в развитие ФССП

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден ведомственной медалью «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Церемонию награждения провел директор ФССП Дмитрий Аристов, который посетил республику.

Источник: РИА "Новости"

«Дмитрий Васильевич (Аристов.— “Ъ”) вручил мне ведомственную медаль… Я, в свою очередь, подарил ему памятную картину», — написал господин Кадыров в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на встрече они обсудили работу местных судебных приставов и участие уроженцев республики в специальной военной операции (СВО).

«Отметил, что наше управление находится в числе первых по взысканию налоговой задолженности и сборам в консолидированный бюджет», — рассказал Рамзан Кадыров. Он также попросил господина Аристова содействовать в решении вопроса об увеличении численности сотрудников управления.

Кадыров Рамзан