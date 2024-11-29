Не надейтесь — цены не упадут: в Госдуме призвали не питать иллюзий о бензине

Станкевич отмечает, что Россия производит намного больше нефти и нефтепродуктов, чем потребляет. Искусственный профицит при этом ведет к убыткам. Однако в прошлом году из-за того, что возникали локальные дефициты, мы, чтобы сбить ажиотажный спрос и не играть на руку недобросовестным поставщикам, экспорт ограничили.