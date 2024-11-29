Не надейтесь — цены не упадут: в Госдуме призвали не питать иллюзий о бензине

Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич рассказал о том, как будет формироваться глобальная энергетическая стратегия России, рассчитанная до 2050 года.
По его словам, удорожание продолжится, но в рамках плана. Экономических предпосылок для падения цен на бензин нет — считает депутат. Вместе с тем глобальных потрясений ждать тоже не стоит, ибо уже имеется намерение Минэнерго разрешить экспорт бензина АИ-92.
Станкевич отмечает, что Россия производит намного больше нефти и нефтепродуктов, чем потребляет. Искусственный профицит при этом ведет к убыткам. Однако в прошлом году из-за того, что возникали локальные дефициты, мы, чтобы сбить ажиотажный спрос и не играть на руку недобросовестным поставщикам, экспорт ограничили.
По словам депутата, доходы от нефти, бензина и электроэнергии являются источником пополнения как федерального бюджета, так и бюджетов иных уровней. Потому наивно ждать удешевления не стоит.
«Я такого заявления сделать не могу, потому что для этого нет экономических причин», — заявил депутат в комментарии «Парламентской газете».