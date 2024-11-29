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Мэр Красноярска проверил затянувшуюся стройку садика в Покровском

Накануне глава Красноярска проверил ход строительства нового детсада на 190 мест в Покровском.

Источник: Администрация Красноярска

Ранее на объекте выявили отставание в графике производства работ, в связи с чем подрядчику были направлены претензии.

Представитель фирмы Владимир Ерлыков сообщил, что основные сложности возникли со свайным полем:

«На участке сложные грунты. Потребовались дополнительные усилия, чтобы сформировать свайное поле. Эта работа практически закончилась. Сейчас ведём устройство монолитной плиты фундамента, приступили к выполнению каркаса здания».

Сейчас организация совместно с Управлением капитального строительства предпринимает меры для разрешения ситуации. Осталось вкрутить 28 свай и доделать цоколь. В декабре начнут завозить строительные плиты.

Владислав Логинов предположил, что подрядчику «не хватило опыта».

«Выполнить в срок весь объём работ, предусмотренный в рамках этого года, считаю вполне решаемой задачей, — заявил мэр. — На этом важно сконцентрировать усилия. Социальный объект очень нужен молодому развивающемуся микрорайону. И в целом сегодня запрос жителей на образовательные учреждения в городе достаточно высок».

Напомним, детский сад возводится за счет средств из городского и краевого бюджетов. Завершение работ планируется в 2025 году.