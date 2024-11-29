Мэр Красноярска проверил затянувшуюся стройку садика в Покровском

Ранее на объекте выявили отставание в графике производства работ, в связи с чем подрядчику были направлены претензии.
Представитель фирмы Владимир Ерлыков сообщил, что основные сложности возникли со свайным полем:
«На участке сложные грунты. Потребовались дополнительные усилия, чтобы сформировать свайное поле. Эта работа практически закончилась. Сейчас ведём устройство монолитной плиты фундамента, приступили к выполнению каркаса здания».
Сейчас организация совместно с Управлением капитального строительства предпринимает меры для разрешения ситуации. Осталось вкрутить 28 свай и доделать цоколь. В декабре начнут завозить строительные плиты.
Владислав Логинов предположил, что подрядчику «не хватило опыта».
«Выполнить в срок весь объём работ, предусмотренный в рамках этого года, считаю вполне решаемой задачей, — заявил мэр. — На этом важно сконцентрировать усилия. Социальный объект очень нужен молодому развивающемуся микрорайону. И в целом сегодня запрос жителей на образовательные учреждения в городе достаточно высок».
Напомним, детский сад возводится за счет средств из городского и краевого бюджетов. Завершение работ планируется в 2025 году.