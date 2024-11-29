Мэр Красноярска проверил затянувшуюся стройку садика в Покровском

«Выполнить в срок весь объём работ, предусмотренный в рамках этого года, считаю вполне решаемой задачей, — заявил мэр. — На этом важно сконцентрировать усилия. Социальный объект очень нужен молодому развивающемуся микрорайону. И в целом сегодня запрос жителей на образовательные учреждения в городе достаточно высок».