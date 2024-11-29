16 учреждений культуры отремонтировали в Иркутской области за пять лет

В Иркутской области за пять лет капитально отремонтировали 16 учреждений культуры. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день работы еще идут на трех объектах. До конца 2024 года завершится нацпроект «Культура». Итоги плавно начали подводить уже сейчас. По федеральному проекту «Культурная среда» возвели восемь домов культуры. Ещё один в скором времени появится в селе Осинского района.