16 учреждений культуры отремонтировали в Иркутской области за пять лет

В Иркутской области за пять лет капитально отремонтировали 16 учреждений культуры. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день работы еще идут на трех объектах. До конца 2024 года завершится нацпроект «Культура». Итоги плавно начали подводить уже сейчас. По федеральному проекту «Культурная среда» возвели восемь домов культуры. Ещё один в скором времени появится в селе Осинского района.
— Исполнение мероприятий национального проекта «Культура» находится на особом контроле правительства Иркутской области и министерства культуры региона. Они имеют огромное значение, так как позволяют значительно улучшить работу учреждений, повысить качество жизни людей, сделать культуру доступной для каждого жителя Прибайкалья, — отметила министр культуры региона Олеся Полунина.
Также было обновлено 24 библиотеки, новая техника появилась в 11 муниципальных музеях и куплеты три автоклуба для объектов культуры в Тулунском, Чунском и Эхирит-Булагатском районах. Обновления также коснулись 37 детских школ искусств.
Уже по федеральному проекту «Цифровая культура» появилось 17 виртуальных концертных залов в домах культуры и ДШИ городов Саянск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Бирюсинск, Киренск и Братском районе. За пять лет свое мастерство повысили более 3,3 тысячи работников культуры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьникам областного центра рассказали о тонкостях работы прокурора. В мероприятии приняли участие более 200 подростков.