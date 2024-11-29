В Омске очистят от мусора берега Оми и Иртыша

Экология стала одной из тем ежегодного послания губератора Законодательному собранию Омской области. Как сообщил Виталий Хоценко, в следующем году регион примет активное участие в федеральной программе «Вода России». Проект направлен на очистку берегов водных объектов от накопленного мусора. В Омске, в первую очередь, он будет распространен на реки Иртыш и Омь.
Также в регионе продолжаться мероприятия по рекультивации свалок. На сегодняшний день в Омске рекультивированы три свалки в Кировском, Советском и Центральном округах, но такие объекты еще остаются на территории региона. Для ликвидации объектов Омская область активно включится в федеральный проект «Генеральная уборка».