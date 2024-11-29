Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в Хабаровске

В Хабаровской больнице выявили фальсификацию сливочного масла, поступившего из Брянской области. Экспертиза показала, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Госинспектор Россельхознадзора отобрал пробу масла с массовой долей жира 82,5 процента для анализа. Исследование провели в Приморском филиале Национального центра безопасности пищевой продукции.
«В масле обнаружили растительные стерины, что указывает на добавление немолочных жиров. Также выявлены три отклонения от норм по жирно-кислотному составу. Продукт не соответствует требованиям технических регламентов и ГОСТа», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Информация передана в ветеринарную систему «Веста» и другие надзорные органы. Производителя обяжут устранить нарушения.