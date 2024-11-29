Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в Хабаровске

«В масле обнаружили растительные стерины, что указывает на добавление немолочных жиров. Также выявлены три отклонения от норм по жирно-кислотному составу. Продукт не соответствует требованиям технических регламентов и ГОСТа», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.