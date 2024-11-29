Диетолог Поляков рекомендовал льняную кашу людям с гастритом

«Можно готовить обычным образом, как варят все каши или по каким-нибудь рецептам из поварских книжек. В этом плане у каждого свой вкус. Но с точки зрения пользы, наверное, проще залить льняное семя горячей водой, дать настояться и добавить что-нибудь по вкусу. Также если нужно больше слизеобразующих компонентов, то можно смолоть семя и опять же залить горячей водой, оставить на некоторое время, а после съесть», — добавил диетолог.