Диетолог Поляков рекомендовал льняную кашу людям с гастритом

Льняная каша будет полезна людям, у которых есть воспаления желудочно-кишечного тракта, также она обладает мягким послабляющим эффектом. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Людям с больным желудочно-кишечным трактом льняную кашу рекомендовано употреблять за счет того, что она слизеобразующая. То есть людям с воспалениями желудка, гастритом, различными эрозиями, гастроэнтеритом такой продукт очень хорошо подойдет. Льняная каша также обладает мягким послабляющим эффектом», — рассказал собеседник издания.
По словам Полякова, определенных способов приготовления льняной каши нет. Однако с точки зрения пользы ее лучше просто залить кипятком.
«Можно готовить обычным образом, как варят все каши или по каким-нибудь рецептам из поварских книжек. В этом плане у каждого свой вкус. Но с точки зрения пользы, наверное, проще залить льняное семя горячей водой, дать настояться и добавить что-нибудь по вкусу. Также если нужно больше слизеобразующих компонентов, то можно смолоть семя и опять же залить горячей водой, оставить на некоторое время, а после съесть», — добавил диетолог.
Поляков также рассказывал, что прием пищи в ночное время может вызвать различные проблемы с пищеварением, из-за чего ужинать стоит за три часа до сна. Кроме того, он рекомендовал отказаться от постоянных перекусов «мусорной» едой, которая может привести к воспалительным процессам в кишечнике и набору лишнего веса.