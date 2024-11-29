Россиянам напомнили, какие изменения в квартире не нужно согласовывать

Любые перепланировки в квартире должны быть согласованы, как и некоторые виды ремонтных работ. Подробнее об этом aif.ru рассказала основатель Национального центра перепланировок и реконструкций, Вице-президент Гильдии Риэлторов Москвы, член Опоры России Светлана Гоненко.
«Перепланировка — это установка или демонтаж перегородок, все, что связано с изменением площади. Без согласования подобные работы проводить нельзя», — напомнила эксперт.
Клеить обои, менять двери и окна без изменения проема, делать натяжные потолки, ремонтировать пол можно без согласования, добавила Гоненко.
«Но если делаются теплые полы, это нужно оформлять. Изменения в расстановке сантехнического оборудования, добавление дополнительных раковин и унитазов также нужно согласовывать», — заключила эксперт.
Чтобы получить разрешение на перепланировку, нужно подать в жилинспекцию документ, подтверждающий право собственности, технический паспорт жилья, заявление, проект или эскиз перепланировки в двух экземплярах, письменное согласие жильцов квартиры на вносимые изменения. Ответ обязаны предоставить в течение 45 дней.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин анонсировал снижение цен на жилье в новостройках.