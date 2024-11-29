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Снежный циклон и морозы до −20 надвигаются на Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ФедералПресс. Снежный циклон надвигается на Приморье. По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды в крае ожидается в понедельник, 2 декабря.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 87% 746 мм рт. ст. +3°
Источник: Freepik

«Тихоокеанское тепло, за счет относительно теплого Японского моря, будет пытаться удерживать свои позиции хотя бы вдоль побережья. Поэтому здесь вероятен и дождь, и мокрый снег, т. е. смешанные осадки на фоне температуры воздуха от слабо положительной до слабо отрицательной», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Он добавил, что во Владивостоке осадки прекратятся во второй половине дня понедельника. К ночи температура воздуха понизится до −5 градусов, а к утру до −12 градусов.

На территории края снег прекратится ночью во вторник. Днем осадки задержатся только на северо-востоке. В большинстве районов утром 3 декабря температура воздуха опустится до −20 градусов и ниже.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в начале декабря на Приморье обрушится сильный снегопад. Практически на всей территории края будут наблюдаться умеренные и сильные осадки.