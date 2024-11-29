Снежный циклон и морозы до −20 надвигаются на Приморье

«Тихоокеанское тепло, за счет относительно теплого Японского моря, будет пытаться удерживать свои позиции хотя бы вдоль побережья. Поэтому здесь вероятен и дождь, и мокрый снег, т. е. смешанные осадки на фоне температуры воздуха от слабо положительной до слабо отрицательной», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.