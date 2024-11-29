Снежный циклон и морозы до −20 надвигаются на Приморье

«Тихоокеанское тепло, за счет относительно теплого Японского моря, будет пытаться удерживать свои позиции хотя бы вдоль побережья. Поэтому здесь вероятен и дождь, и мокрый снег, т. е. смешанные осадки на фоне температуры воздуха от слабо положительной до слабо отрицательной», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.
Он добавил, что во Владивостоке осадки прекратятся во второй половине дня понедельника. К ночи температура воздуха понизится до −5 градусов, а к утру до −12 градусов.
На территории края снег прекратится ночью во вторник. Днем осадки задержатся только на северо-востоке. В большинстве районов утром 3 декабря температура воздуха опустится до −20 градусов и ниже.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что в начале декабря на Приморье обрушится сильный снегопад. Практически на всей территории края будут наблюдаться умеренные и сильные осадки.