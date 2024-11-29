Омские чиновники объяснили, зачем рубят лес под поселком Дачный

Специалисты ГУ «Лесное хозяйство Омской области» объяснили, почему дали добро на вырубку леса возле поселка Дачный. Напомним, тревогу забили неравнодушные омичи. По словам экоактивистов, там растут реликтовые сосны-великаны, многим из которых уже около ста лет. Чиновники же считают, что никаких реликтовых деревьев там нет, насаждения искусственные и культурной ценности не представляют.
Официальный ответ ГУ «Лесное хозяйство Омской области» на своей странице «Вконтакте» опубликовала омская экологическая организация «Зеленый дом». Как сообщили в ведомстве, в данном месте проводится проходная рубка ухода — для создания благоприятных условий для роста лучших деревьев и появления новых. Также будет произведена единичная вырубка старых семенников, уже переставших выполнять свои функции.
Рубку по договору купли-продажи будет производить САУ «Подгородный лесхоз». Об объемах вырубки не сообщается. Между тем, в Омской области известны случаи, когда под видом санитарных рубок ухода вырубались молодые и здоровые сосны. Инцидент произошел в Тарском районе Омской области и закончился уголовными делами и судом для виновных.