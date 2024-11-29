Омские чиновники объяснили, зачем рубят лес под поселком Дачный

Специалисты ГУ «Лесное хозяйство Омской области» объяснили, почему дали добро на вырубку леса возле поселка Дачный. Напомним, тревогу забили неравнодушные омичи. По словам экоактивистов, там растут реликтовые сосны-великаны, многим из которых уже около ста лет. Чиновники же считают, что никаких реликтовых деревьев там нет, насаждения искусственные и культурной ценности не представляют.