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Несколько рейсов задержали в аэропорту Иркутска

Самолеты в Москву и Бодайбо вылетят позже.

Источник: Freepik

В аэропорту Иркутска задержали вылет трех рейсов. Самолеты в Москву и Бодайбо вылетят с опозданием, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, рейс IO9141 авиакомпании «Ираэро», следующий по маршруту Иркутск — Бодайбо, был перенесен с 13:15 28 ноября на 8:50 29 ноября из-за закрытия аэропорта в городе прибытия.

Рейс СУ1443, выполняемый авиакомпанией «Аэрофлот» из Иркутска в Шереметьево, в связи с поздним прибытием самолета вылетит в 10:45.

Рейс РД8141 авиакомпании «Ираэро» из Иркутска в Бодайбо также был перенесен с 28 ноября из-за закрытия аэропорта в Бодайбо. Самолет вылетит сегодня, 29 ноября, в 11:00.