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Звезда фильма «Виридиана» Сильвия Пиналь умерла на 94-м году жизни

Актриса скончалась в Мехико.

Источник: Аргументы и факты

Мексиканская актриса Сильвия Пиналь умерла в Мехико в возрасте 93 лет. Подробности озвучили представители Министерства культуры Мексики на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).

Ведомство напомнило, что для мексиканской культуры Пиналь играла огромную роль. Она сыграла в 100 фильмах, среди которых полюбившиеся зрителям. Это «Виридиана», «Ангел-истребитель», «Симеон столпник» и другие.

«Ее наследие останется фундаментальной опорой кино, театра и телевидения страны», —указали в министерстве.

Дважды Пиналь получала премию «Серебряный Ариэль» в качестве лучшей актрисы. В 2016 году она стала членом Академии кинематографических искусств и наук в Голливуде.

Ранее сообщалось об уходе из жизни 91-летней актрисы Веры Карповой. Она умерла из-за острой сердечной недостаточности.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.