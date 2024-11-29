Олбани
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскосмос развернул кадры снежной бури над Хабаровском и ДФО

Мощный циклон, который принес ураганный ветер и рекордный снегопад, накрыл Дальний Восток, а спутники Роскосмоса зафиксировали его масштабы.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 87% 746 мм рт. ст. +3°
Источник: Роскосмос

Роскосмос опубликовал уникальные спутниковые снимки снежной «бури столетия», обрушившейся на Дальний Восток, сообщает телеграм-канал Госкорпорация «Роскосмос».

Мощный циклон был зафиксирован с помощью космических аппаратов «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти изображения позволяют наглядно оценить масштабы стихии, охватившей регион.

«Буря столетия» пришла на Дальний Восток в среду, 27 ноября, с корейского полуострова, неся с собой ураганный ветер и рекордный снегопад. Название урагана не случайно: таких мощных снегопадов в регионе не было более 100 лет.

Хабаровск, хотя и не оказался в самом эпицентре циклона, все равно почувствовал влияние стихии. Сильные порывы ветра и обильные осадки создали непростые условия для жителей города. Тем не менее, основные удары стихии пришлись на другие районы края.

Спутниковые снимки, сделанные с высоты, дают уникальное представление о масштабе бедствия и помогут в дальнейшем оценить ущерб и планировать меры по ликвидации последствий.