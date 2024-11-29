Роскосмос развернул кадры снежной бури над Хабаровском и ДФО

Роскосмос опубликовал уникальные спутниковые снимки снежной «бури столетия», обрушившейся на Дальний Восток, сообщает телеграм-канал Госкорпорация «Роскосмос».
Мощный циклон был зафиксирован с помощью космических аппаратов «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти изображения позволяют наглядно оценить масштабы стихии, охватившей регион.
«Буря столетия» пришла на Дальний Восток в среду, 27 ноября, с корейского полуострова, неся с собой ураганный ветер и рекордный снегопад. Название урагана не случайно: таких мощных снегопадов в регионе не было более 100 лет.
Хабаровск, хотя и не оказался в самом эпицентре циклона, все равно почувствовал влияние стихии. Сильные порывы ветра и обильные осадки создали непростые условия для жителей города. Тем не менее, основные удары стихии пришлись на другие районы края.
Спутниковые снимки, сделанные с высоты, дают уникальное представление о масштабе бедствия и помогут в дальнейшем оценить ущерб и планировать меры по ликвидации последствий.