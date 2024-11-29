Гинцбург сообщил о начале разработки технологии для создания вакцины от ВИЧ

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при Минздраве России приступил к разработке технологии, способной генерировать антитела против ВИЧ-инфекции.
По словам директора центра Александра Гинцбурга, в этом направлении уже достигнуты значительные научные результаты.
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Гинцбург рассказал, что технология ориентирована на создание антител широкой специфичности, способных противостоять быстро мутирующим РНК-вирусам, таким как грипп, коронавирус и ВИЧ. По его мнению, центр уже добился серьезных фундаментальных успехов в этой области.
Он уточнил, что ученым удалось разработать антигены, которые, будучи введены в организм, стимулируют выработку антител к различным инфекциям. Это помогает иммунной системе эффективно бороться с возбудителями заболеваний.
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