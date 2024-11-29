Гинцбург сообщил о начале разработки технологии для создания вакцины от ВИЧ

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Гинцбург рассказал, что технология ориентирована на создание антител широкой специфичности, способных противостоять быстро мутирующим РНК-вирусам, таким как грипп, коронавирус и ВИЧ. По его мнению, центр уже добился серьезных фундаментальных успехов в этой области.