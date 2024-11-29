Статистика трагедий открыта: в Приморье предупредили об опасности выхода на лед

«На реках и в морских акваториях говорить о становлении ледового покрова пока вообще не приходится. Нигде в Приморье еще нет льда, на который можно выходить без риска провалиться под него. Однако приморцы пренебрегают призывами спасателей не рисковать, и трагические случаи на водоемах в крае уже зарегистрированы, в частности, в Партизанском округе погиб подросток», — сказали в ведомстве.