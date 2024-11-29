Статистика трагедий открыта: в Приморье предупредили об опасности выхода на лед

МинГОЧС Приморского края обратило внимание жителей и гостей региона о смертельной опасности выхода на лед в начале зимы. Как отметили в ведомстве, статистика трагических «зимних» происшествий в Приморье уже открыта, сообщает ИА PrimaMedia.
Теплая осенняя погода не позволила сформироваться прочному льду на водоемах Приморья.
«На реках и в морских акваториях говорить о становлении ледового покрова пока вообще не приходится. Нигде в Приморье еще нет льда, на который можно выходить без риска провалиться под него. Однако приморцы пренебрегают призывами спасателей не рисковать, и трагические случаи на водоемах в крае уже зарегистрированы, в частности, в Партизанском округе погиб подросток», — сказали в ведомстве.
Зимой спасатели организуют дислокацию судов на воздушной подушке в акваториях мыса Поспелова, станций Санаторной и Моргородок, бухты Федорова. Вместе с этим с помощью квадрокоптеров проводится мониторинг мест, наиболее популярных у рыбаков-любителей.
«В распоряжении спасательных подразделений есть нужная техника для быстрого реагирования в случае ЧП на воде, но не всегда службы могут успеть. Поэтому самый лучший способ сохранить жизнь и здоровье — повременить с прогулками и рыбалкой в акваториях Приморья», — акцентировали эксперты.
В МинГОЧС напомнили о том, что выход на лед влечет штраф, а за выезд на лед обычным гражданам придется заплатить до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.