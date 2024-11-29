Школьников в Екатеринбурге массово отправляют на карантин

Рост пневмонии среди школьников Екатеринбурга и других городов УрФО начался со второй половины сентября и достиг пиковых значений к середине октября. После закрытия школ на карантин и ухода детей на каникулы заболеваемость пошла на спад. Специалисты отмечают, что пневмония, возбудителем которой является микоплазма, — это сезонное заболевание с циркуляцией раз в четыре года.