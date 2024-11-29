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Школьников в Екатеринбурге массово отправляют на карантин

Из-за новой вспышки пневмонии екатеринбургских школьников вновь отправляют на карантин. Сейчас закрыто три образовательных учреждения.

Всего зарегистрировано 134 случая заболевания среди учащихся, сообщают в мэрии. Не работают школы № 175, № 48 и № 163. На карантин отправлены 78 классов в 30 школах.

Рост пневмонии среди школьников Екатеринбурга и других городов УрФО начался со второй половины сентября и достиг пиковых значений к середине октября. После закрытия школ на карантин и ухода детей на каникулы заболеваемость пошла на спад. Специалисты отмечают, что пневмония, возбудителем которой является микоплазма, — это сезонное заболевание с циркуляцией раз в четыре года.

здоровье