Школа № 73 Иркутска победила в конкурсе родительских инициатив «Знание»

— С февраля по апрель ученики вместе с родителями и учителями разрабатывают проекты, а затем обустраивают клумбы. В этом году родительский комитет совместно с педагогами решил подать заявку на конкурс и выиграл грант. На эти деньги мы оформим новые клумбы и комфортные зоны отдыха, посадим декоративные деревья, — рассказала директор школы № 73 София Куйданова.