Школа № 73 Иркутска победила в конкурсе родительских инициатив «Знание»

В Иркутске школа № 73 победила в конкурсе родительских инициатив Российского общества «Знание». Объекту образования выделили полмиллиона рублей на благоустройство школьного двора. Всего поддержку выделили 200 заявкам из почти 80 регионов России. От этом сообщила пресс-служба администрации.
— С февраля по апрель ученики вместе с родителями и учителями разрабатывают проекты, а затем обустраивают клумбы. В этом году родительский комитет совместно с педагогами решил подать заявку на конкурс и выиграл грант. На эти деньги мы оформим новые клумбы и комфортные зоны отдыха, посадим декоративные деревья, — рассказала директор школы № 73 София Куйданова.
Обновлять вид двора учебного заведения будут не только школьники, родители и педагоги, но и жители предместья Радищева.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ученики старшей школы приняли участие в мероприятии «Люди мужественных профессий». Подросткам рассказали интересные случаи из работы прокурора.