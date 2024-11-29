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В Челябинской области врачи четыре года считают живого мужчину покойником, Бастрыкин негодует

В Челябинской области врачи почти четыре года считают живого мужчину покойником, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Следственный комитет России поступила жалоба от жительницы Копейска.

Она сообщила, что в 2020 году сотрудники городской больницы по ошибке внесли ее супруга в базу данных умерших граждан. На этом основании перестали выдавать ему жизненно необходимые лекарственные препараты и расходные материалы.

Женщина все это время вынуждена приобретать их за свой счет. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Отмечается, что мужчина является инвалидом. Местные следователи начали процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате, а также поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

медицина