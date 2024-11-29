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Атмосферный фронт принесет в Татарстан осадки в виде снега и мокрого снега

Сегодня, 29 ноября, под воздействием атмосферного фронта погода в Татарстане приобретет неустойчивый характер. Температурный фон при этом немного поднимется, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Олбани: +3° 2 м/с 75% 749 мм рт. ст. +2°
Источник: ИА Татар-информ

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Утром и днем местами по региону, включая Казань, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Кроме того, кое-где, в том числе в столице РТ, вновь опустится туман и возможен слабый гололед. Местам на дорогах образуется гололедица.

Будет южный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/c. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 14 м/c.

Температура воздуха по Татарстану в дневные часы составит от −4 до +1 градуса (в Казани — от 0 до −2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что зима в республике начнется с потепления до +2 градусов.