Прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации 22-летним Артуром Насыровым из Мелеуза

В Мелеузовском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции гвардии ефрейтором Артуром Насыровым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Артур Ринатович родился 15 октября 2002 года в Мелеузе. До девятого класса учился в средней школе № 4, потом поступил в Мелеузовский механико-технологический техникум, где получил специальность «Механик производственного оборудования». После учебы трудился в различных организациях.
В сентябре позапрошлого года молодой человек заключил контракт с российским Министерством обороны и отправился в зону СВО. Служил на территории Белогородской области, а также Луганской и Донецкой Народных республик.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Артура Ринатовича, — заявили в администрации Мелеузовского района.
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