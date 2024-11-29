Ушёл из жизни известный пермский врач-травматолог Александр Денисов

«Александр Сергеевич был единомышленником и сподвижником блестящей команды врачей, которую возглавил Евгений Вагнер. Тогда как раз формировалась новая научная школа, внедрялись современные подходы в хирургии. Длительное время он трудился в команде врачей и ученых в проблемной лаборатории областной клинической больницы Прикамья. Много оперировал, отдавал предпочтение сложным вмешательствам», — рассказала глава краевого минздрава.