Ушёл из жизни известный пермский врач-травматолог Александр Денисов

Профессор, известный пермский врач-травматолог Александр Денисов ушёл из жизни 28 ноября в возрасте 85 лет, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в своём официальном телеграм-канале.
«Александр Сергеевич был единомышленником и сподвижником блестящей команды врачей, которую возглавил Евгений Вагнер. Тогда как раз формировалась новая научная школа, внедрялись современные подходы в хирургии. Длительное время он трудился в команде врачей и ученых в проблемной лаборатории областной клинической больницы Прикамья. Много оперировал, отдавал предпочтение сложным вмешательствам», — рассказала глава краевого минздрава.
Позже Александр Денисов возглавил кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии мединститута. Профессор был лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники. Он вырастил не одно поколение хирургов.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми скончался врач скорой помощи с 40-летним стажем Герман Малых. Специалист работал на Мотовилихинской подстанции. Ему было 62 года.