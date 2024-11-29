Ангарский «Ермак» обыграл «Тайфун СПб» в первом матче

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска одержал победу в первом матче с ХК «Тайфун СПб». Игра состоялась накануне, 28 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась счетом 6:1 в пользу ангарчан, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе ХК «Ермак», шайбы забросили Иван Бердашкевич, Захар Захаров, Александр Амагзаев, Иван Дороненко. Также дубль на счету Данилы Черных. Следующий матч с «Тайфун СПб» пройдет сегодня, 29 ноября.
Добавим, что хоккейный клуб «Ермак» успешно стартовал в сезоне Национальной молодежной хоккейной лиги (12+), одержав первые две победы. В начале октября ангарская команда провела выездные матчи в Рыбинске Ярославской области, где встретилась с местным клубом «Полет».
Также ангарчане одержали две победы в матче с ХК «Металлург» в Череповце 9 и 10 октября. А 7 и 8 ноября ХК «Ермак» одержал две победы в игре с МХК «Калуга» в Ангарске.