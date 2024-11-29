В Омской области снизилась цена на сливочное масло

По данным Омскстата, за последнюю неделю в регионе подешевело сливочное масло. Цена за килограмм продукта снизилась на 1 рубль 38 копеек.
Хоть снижение и незначительно, тенденция позитивная, так как за последнее время сливочное масло лишь поднималось в цене. Так, к середине ноября его стоимость уже перевалила за 900 рублей. В среднем с начала года килограмм продукта подорожал на 34,7%.
Ранее Омскстат также сообщал об увеличении объемов производства сливочного масла в регионе — по сравнению с сентябрем октябрьский прирост составил 13, 4%.