Правда ли, что в столовых школ Норильска запретили свинину?

Напомним, что недавно сразу в двух школах Красноярска и Канска массово отравились ученики и сотрудники. Как установили в Роспотребнадзоре, причинами отравления стало некачественное мясо в канской школе № 15 — в тушке цыпленка бройлера был выявлен возбудитель сальмонеллы. Этот же возбудитель был найден и на смывах с оборудования в пищеблоке. Помимо этого, были нарушения санитарных требований. Отравление в красноярской школе № 76 произошло из-за заболевших сотрудников. В биоматериалах пяти сотрудников был обнаружен золотистый стафилококк. Также были нарушения при готовке макарон с сыром. Их недостаточно долго держали в духовке, из-за чего возбудитель заболевания остался.