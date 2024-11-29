Правда ли, что в столовых школ Норильска запретили свинину?

Некоторые СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на один источник написали, что в школах Норильска якобы убрали свинину из столовых из-за «уважения религиозных особенностей питания детей». Сделано это было, как сообщают СМИ, по инициативе местной жительницы, обратившейся к главе города.
Мэр Норильска Дмитрий Карасев опроверг эти утверждения, заявив, что информация перевернута с ног на голову и вводит людей в заблуждение.
В своем Telegram-канале он написал, что, наоборот, 13 ноября к нему на личный прием пришла родительница с инициативой вернуть свинину в школьный рацион питания детей. До этого свинину не использовали для питания школьников более 3 лет.
«В том, что блюд с использованием свинины нет в школьном меню, нет никакого религиозного подтекста, предпочтение отдается в пользу диетических видов мяса (говядина, курица)», — отметил глава города.
Градоначальник подчеркнул, что обращение взяло в работу управление образования совместно с Роспотребнадзором и родительским сообществом. В связи с этим была организована внеплановая дегустация, где родителям рассказали о школьном питании, продуктах, входящих в его состав, нормах СанПиНа
Напомним, что недавно сразу в двух школах Красноярска и Канска массово отравились ученики и сотрудники. Как установили в Роспотребнадзоре, причинами отравления стало некачественное мясо в канской школе № 15 — в тушке цыпленка бройлера был выявлен возбудитель сальмонеллы. Этот же возбудитель был найден и на смывах с оборудования в пищеблоке. Помимо этого, были нарушения санитарных требований. Отравление в красноярской школе № 76 произошло из-за заболевших сотрудников. В биоматериалах пяти сотрудников был обнаружен золотистый стафилококк. Также были нарушения при готовке макарон с сыром. Их недостаточно долго держали в духовке, из-за чего возбудитель заболевания остался.
В общей сложности в двух школах заболели порядка ста человек. Госпитализировали в основном учащихся канской школы.