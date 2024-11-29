В Москве ЦСКА разгромил пермскую «Парму»

Столичный ЦСКА в Москве с трехзначным счетом победил «Парму». Пермяки лишь в первой четверти имели небольшое преимущество над лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ЦСКА победил со счетом 110:91 (24:25, 31:20, 28:26, 27:20). Лидерами в составе «армейцев» стали: Джекири (21 очко), Тримбл (18), Астапкович (18), Аврамович (14), Уэйр (10); пермяков — Шашков и Нэвелс (оба — 22 очка), Якушин (12).
В следующем матче 1 декабря «Парма» в Перми примет географического соседа «Уралмаш» (6+). Пермяки занимают девятое место в турнирной таблице розыгрыша, их будущий соперник — шестое.