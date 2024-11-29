Екатерина Гусева выступила на сцене ОДОРА с артистами Хабаровского музтеатра

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева открыла марафон #ЯсХМТ. Она выступила вместе с артистами Хабаровского краевого музыкального театра в программе «Спасибо, жизнь!». Марафон организован при поддержке министерства культуры Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Екатерина Гусева исполнила арии и дуэты из мюзиклов и музыкальных фильмов, а также хиты советской эстрады на сцене ОДОРА с симфоническим оркестром и солистами музыкального театра. В программе были композиции из «Кошек», «Чикаго», «Моя прекрасная леди», «Кабаре» и других. Екатерина Гусева стала одной из первых, кто поддержал ХКАМТ после трагедии.
«Этой весной мне посчастливилось выступать на сцене музыкального театра — мы приезжали в Хабаровск с гастролями Театра имени Моссовета, показывали спектакль “Восемь любящих женщин”. Полный зал, теплый прием, искренние аплодисменты — все это надолго останется в памяти. Мы так не хотели уезжать! И вдруг пришла печальная новость, потрясшая театральную общественность. Хотелось помочь, но сразу было непонятно, как. Когда был придуман формат поддержки, я с радостью откликнулась и стала первой участницей марафона, за что бесконечно благодарна. Сегодняшний отклик зрителей — их любовь и тепло — невероятно тронул меня. Я загадала снова вернуться в Хабаровск и выйти на сцену нового театра», — рассказала Екатерина Гусева.
Концерт готовили в основном дистанционно. Артистка обсудила программу и композиции с художественным руководителем Никитой Турановым. Театр репетировал в кинотеатре «Совкино», а сама артистка занималась в Москве. Совместные репетиции начались за день до премьеры. Екатерина Гусева подчеркнула профессионализм и сплоченность коллектива, назвав труппу своей новой творческой семьей.
Марафон #ЯсХМТ продолжит Заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Она выступит 11 февраля 2025 года в ОДОРА с программой «Смотри, смотри на этот мир…». Присоединиться к событию могут все желающие артисты, чтобы поддержать театр.