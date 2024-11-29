Екатерина Гусева выступила на сцене ОДОРА с артистами Хабаровского музтеатра

«Этой весной мне посчастливилось выступать на сцене музыкального театра — мы приезжали в Хабаровск с гастролями Театра имени Моссовета, показывали спектакль “Восемь любящих женщин”. Полный зал, теплый прием, искренние аплодисменты — все это надолго останется в памяти. Мы так не хотели уезжать! И вдруг пришла печальная новость, потрясшая театральную общественность. Хотелось помочь, но сразу было непонятно, как. Когда был придуман формат поддержки, я с радостью откликнулась и стала первой участницей марафона, за что бесконечно благодарна. Сегодняшний отклик зрителей — их любовь и тепло — невероятно тронул меня. Я загадала снова вернуться в Хабаровск и выйти на сцену нового театра», — рассказала Екатерина Гусева.