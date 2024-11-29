В предстоящие выходные в Башкирии похолодает до −16°.

По данным синоптиков, сегодня, 29 ноября, без существенных осадков, днем по северо-западу небольшой снег, гололед. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха 0,-5°.
В субботу, 30 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти умеренный. Столбики термометров ночью покажут −5,-10°, при прояснениях −11,-16°, днем 0,-5°.
В воскресенье, 1 декабря, в некоторых районах республики местами ожидается небольшой снег. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях −8,-13°, днем +1,-4°.