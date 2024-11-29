В Новосибирске за год в два раза подорожал картофель

Так, в начале января в среднем килограмм картофеля стоил 24,60 рубля. В конце ноября ценник подняли до 44,49 рубля. Также сильно подорожал килограмм сливочного масла (с 867,42 рубля до 1217,54 рубля), говядины (с 512,32 рубля до 581,86 рубля), яблок (с 140,97 рубля до 163,54 рубля) и лука (с 29,91 рубля до 51,66 рубля).