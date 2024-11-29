В Новосибирске за год в два раза подорожал картофель

В Новосибирске отметили рост цен на ряд продуктов. Статистику опубликовал Новосибирскстат 28 ноября.
Так, в начале января в среднем килограмм картофеля стоил 24,60 рубля. В конце ноября ценник подняли до 44,49 рубля. Также сильно подорожал килограмм сливочного масла (с 867,42 рубля до 1217,54 рубля), говядины (с 512,32 рубля до 581,86 рубля), яблок (с 140,97 рубля до 163,54 рубля) и лука (с 29,91 рубля до 51,66 рубля).
При этом дешевле стал килограмм курицы (с 240,52 рубля до 220,09 рубля), помидор (с 261,07 рубля до 221,56 рубля) и лоток из 10 штук яиц (с 142,80 рубля до 115,64 рубля).
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области будут сдерживать цены на сливочное масло.
Арина ВЛАСЕНКО.