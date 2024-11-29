Бывший главный тренер омского «Авангарда» рассказал, останется ли он в команде

Теперь уже бывший главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, чем займется после своей отставки.
Напомним, о назначении нового главного тренера — 53-летнего канадца Ги Буше — стало известно вчера. Вчера же «Авангард» проиграл очередной матч, уступив на выезде «Автомобилисту» со счетом 2:4.
Как заявил Звягин, несмотря на смену статуса, он пока останется в тренерском составе «Авангарда».
«У меня есть контракт с “Авангардом”. Мои обязанности — исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства. Сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать, — цитирует Звягина “Чемпионат”.