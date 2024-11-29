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Бывший главный тренер омского «Авангарда» рассказал, останется ли он в команде

Сергей Звягин заявил, что у него пока есть обязанности.

Источник: Комсомольская правда

Теперь уже бывший главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, чем займется после своей отставки.

Напомним, о назначении нового главного тренера — 53-летнего канадца Ги Буше — стало известно вчера. Вчера же «Авангард» проиграл очередной матч, уступив на выезде «Автомобилисту» со счетом 2:4.

Как заявил Звягин, несмотря на смену статуса, он пока останется в тренерском составе «Авангарда».

«У меня есть контракт с “Авангардом”. Мои обязанности — исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства. Сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать, — цитирует Звягина “Чемпионат”.