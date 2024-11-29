Бывший главный тренер омского «Авангарда» рассказал, останется ли он в команде

«У меня есть контракт с “Авангардом”. Мои обязанности — исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства. Сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать, — цитирует Звягина “Чемпионат”.