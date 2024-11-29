В Ростовской области больше сотни человек тушат пожар на промобъекте

В ночь на 29 ноября 2024 в Ростовской области стало известно о крупном пожаре. Он произошел в Каменском районе. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, возгорание произошло на промобъекте.
— Всего в ликвидации последствий задействовано 109 человек и 38 единиц техники.
Кроме того, около двух часов ночи появилась информация о воздушной атаке беспилотников. Юрий Борисович рассказал, что в общей сложности силами радиоэлектронной борьбы было подавлено и уничтожено тридцать БПЛА. Речь — о северо-западе региона.
На этот раз без последствий на земле не обошлось. В частности, в одном из жилых домов Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление. Это случилось в слободе Дьячкино.
А в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Однако там постоянно никто не проживал.
— В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших, — озвучил врио главы региона.
Известно, что на место выехали оперативные дежурные службы.
— Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении.
«КП-Ростов-на-Дону» продолжает следить за развитием событий.