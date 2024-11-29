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В Ростовской области больше сотни человек тушат пожар на промобъекте

Что случилось в Ростовской области в ночь на 29 ноября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 ноября 2024 в Ростовской области стало известно о крупном пожаре. Он произошел в Каменском районе. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, возгорание произошло на промобъекте.

— Всего в ликвидации последствий задействовано 109 человек и 38 единиц техники.

Кроме того, около двух часов ночи появилась информация о воздушной атаке беспилотников. Юрий Борисович рассказал, что в общей сложности силами радиоэлектронной борьбы было подавлено и уничтожено тридцать БПЛА. Речь — о северо-западе региона.

На этот раз без последствий на земле не обошлось. В частности, в одном из жилых домов Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление. Это случилось в слободе Дьячкино.

А в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Однако там постоянно никто не проживал.

— В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших, — озвучил врио главы региона.

Известно, что на место выехали оперативные дежурные службы.

— Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении.

«КП-Ростов-на-Дону» продолжает следить за развитием событий.