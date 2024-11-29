Пенсионеров ждёт надбавка без бумажной волокиты в Новосибирске

Как сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александр Терепа, это изменение связано с реформой системы компенсационных выплат по уходу. Вместо прежнего порядка, когда выплаты назначались по заявлениям заботливых граждан, доплата будет включена в состав пенсии инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет. Это упростит процедуру получения выплат и исключит необходимость сбора дополнительных документов.



Аналогичным образом будут преобразованы выплаты по уходу за инвалидами I группы с детства (за исключением родителей и опекунов). При этом выплаты родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами, сохранятся без изменений.