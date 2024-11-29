Пенсионеров ждёт надбавка без бумажной волокиты в Новосибирске

С 1 января 2025 года пенсионеры Новосибирской области, достигшие 80-летнего возраста, и инвалиды I группы будут получать дополнительную ежемесячную выплату к пенсии. Размер доплаты составит от 1200 до 1440 рублей с учетом районного коэффициента. Выплаты будут назначены проактивно, без необходимости подачи заявлений от самих пенсионеров или их опекунов.
Как сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александр Терепа, это изменение связано с реформой системы компенсационных выплат по уходу. Вместо прежнего порядка, когда выплаты назначались по заявлениям заботливых граждан, доплата будет включена в состав пенсии инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет. Это упростит процедуру получения выплат и исключит необходимость сбора дополнительных документов.
Аналогичным образом будут преобразованы выплаты по уходу за инвалидами I группы с детства (за исключением родителей и опекунов). При этом выплаты родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами, сохранятся без изменений.