Жительница Новосибирска отсудила полтора миллиона за некачественный имплант

Первая фаза имплантации прошла успешно, за неё женщина заплатила свыше 290 тысяч рублей, однако дальнейшее протезирование сопровождалось проблемами — один из имплантов сломался. Какое-то время женщина доплачивала врачам, чтобы те всё исправили. После обратилась в другую клинику, отдав 430 тысяч рублей за всю работу. Чтобы взыскать деньги с первой клиники, обратилась в суд. В суде частично удовлетворили иск сибирячки, она отсудила почти полмиллиона рублей. Женщине удалось доказать, что зубы ей поставили неправильно, отсюда все проблемы.