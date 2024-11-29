Жительница Новосибирска отсудила полтора миллиона за некачественный имплант

В Советском районном суде рассматривалось дело сибирячки о сломанном протезе, который повредился во время праздничного ужина.
В ноябре 2019 года женщина заключила договор со стоматологией на улице Ядринцевская. Планировалось удалить 6 зубов с верхней челюсти и заменить их восемью корейскими имплантами. После этого на них должны были установить несъемные протезы из диоксида циркония.
Первая фаза имплантации прошла успешно, за неё женщина заплатила свыше 290 тысяч рублей, однако дальнейшее протезирование сопровождалось проблемами — один из имплантов сломался. Какое-то время женщина доплачивала врачам, чтобы те всё исправили. После обратилась в другую клинику, отдав 430 тысяч рублей за всю работу. Чтобы взыскать деньги с первой клиники, обратилась в суд. В суде частично удовлетворили иск сибирячки, она отсудила почти полмиллиона рублей. Женщине удалось доказать, что зубы ей поставили неправильно, отсюда все проблемы.