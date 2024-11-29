В Новосибирске разработали новый подход для определения дефектов в катализаторах

Особенность метода, разработанного новосибирскими учеными, в том, что он исследует структуру вещества с помощью рентгеновского излучения. Как отметили в вузе, применяемая методика может найти применение на станции строящегося под Новосибирском синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). С помощью этого метода ученые смогут быстро определять наличие и структуру дефектов для серии образцов катализаторов, полученных разными способами. «И если в лабораторных условиях съемка одной только рентгенограммы занимает около часа, то на СКИФе эта манипуляция вместе с анализом полученных данных займет всего несколько минут, что облегчит работу ученых в части поиска новых эффективных материалов», — добавили в пресс-службе.