В Новосибирске разработали новый подход для определения дефектов в катализаторах

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Новый подход, позволяющий определять концентрацию внутренних дефектов порошкового катализатора, разработали в Новосибирском государственном университете (НГУ). Это важно в области материаловедения и катализа, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В исследуемых мной структурах при синтезе катализаторов получаются образцы не всегда с идеальной кристаллической структурой и с разной степенью дефектности. В рамках моего проекта мы предложили методику, позволяющую на основе полученных в ходе исследования дифракционных данных анализировать количество дефектов в самом образце. Она очень важна для исследователей-химиков, поскольку количество дефектов в структуре образца существенно влияет на его каталитическую активность», — цитирует пресс-служба автора исследования Александра Горкушу.
Химические структуры, которые изучает ученый, вызывают растущий интерес у материаловедов благодаря возможностям их применения в качестве сверхпроводников, катализаторов и термоэлетриков. Содержание дефектов может быть тем параметром, который позволяет дополнительно «настраивать» функциональные свойства материалов.
Особенность метода, разработанного новосибирскими учеными, в том, что он исследует структуру вещества с помощью рентгеновского излучения. Как отметили в вузе, применяемая методика может найти применение на станции строящегося под Новосибирском синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). С помощью этого метода ученые смогут быстро определять наличие и структуру дефектов для серии образцов катализаторов, полученных разными способами. «И если в лабораторных условиях съемка одной только рентгенограммы занимает около часа, то на СКИФе эта манипуляция вместе с анализом полученных данных займет всего несколько минут, что облегчит работу ученых в части поиска новых эффективных материалов», — добавили в пресс-службе.