Сегодня в Омске перекроют мост у Телецентра

Стоит напомнить, что со стартом работ изменится ряд маршрутов, проходящих по мосту: так как работы затребуют демонтажа контактных опор, станет невозможным движение троллейбусов №№ 7 и 67. При этом на линию выйдут автобусы № 67 с аналогичным троллейбусному маршрутам. Полный список изменений представлен по ссылке. Кроме того, вводится запрет на движение тяжелых большегрузов.
Напомним, работы по капитальному ремонту моста оценили примерно в 2,7 миллиарда рублей, они проводятся силами ООО «СтройТраст» Армана Акопяна.