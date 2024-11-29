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Сегодня в Омске перекроют мост у Телецентра

В ночь на субботу, 30 ноября 2024 года, стартует перекрытие правой части моста имени 60-летия ВЛКСМ (также известен как «мост у Телецентра») на фоне стартующего капитального ремонта. Фактически, с указанной даты станет недоступен вариант выезда с Левобережья Омска к Телецентру, хотя фактически в каждом из направлений остается две полосы для транспорта. Отметим, изначально планировалось, что перекрывать мост начнут с 24 ноября 2024 года.

Источник: SuperOmsk.ru

Стоит напомнить, что со стартом работ изменится ряд маршрутов, проходящих по мосту: так как работы затребуют демонтажа контактных опор, станет невозможным движение троллейбусов №№ 7 и 67. При этом на линию выйдут автобусы № 67 с аналогичным троллейбусному маршрутам. Полный список изменений представлен по ссылке. Кроме того, вводится запрет на движение тяжелых большегрузов.

Напомним, работы по капитальному ремонту моста оценили примерно в 2,7 миллиарда рублей, они проводятся силами ООО «СтройТраст» Армана Акопяна.