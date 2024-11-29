Сегодня в Омске перекроют мост у Телецентра

В ночь на субботу, 30 ноября 2024 года, стартует перекрытие правой части моста имени 60-летия ВЛКСМ (также известен как «мост у Телецентра») на фоне стартующего капитального ремонта. Фактически, с указанной даты станет недоступен вариант выезда с Левобережья Омска к Телецентру, хотя фактически в каждом из направлений остается две полосы для транспорта. Отметим, изначально планировалось, что перекрывать мост начнут с 24 ноября 2024 года.