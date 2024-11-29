В Мексике скончалась актриса Золотого века кинематографа Сильвия Пеналь

В Мехико 29 ноября в возрасте 93 лет умерла знаменитая актриса кино и театра, продюсер и политик Сильвия Пеналь. Об этом сообщило министерство культуры Мексики.
«Министерство культуры правительства Мексики с прискорбьем сообщает о смерти актрисы Сильвии Пиналь Ее наследие остается фундаментальной опорой кино, театра и телевидения Мексики», — сообщило ведомство в социальной сети X.
Пиналь дебютировала в кино в 1948 году в картине режиссера Мигеля Контрераса Торреса «Бампа». Актриса исполнила роль Эмили, после чего в рекордные сроки стала звездой мексиканского кинематографа, благодаря запоминающееся внешности и таланту.
На счету актрисы более 100 фильмов. Более того, в шести кинокартинах она выступала в качестве режиссера.
Кроме того, Пеналь известна в качестве политического деятеля. Она была членом Институционно-революционной партии. В добавок к этому, ее избрали депутатом федерального парламента. Актриса принимала активное участие в политической жизни своей страны и защищала права женщин.