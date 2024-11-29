Резкое ухудшение погоды на следующей неделе подтвердили синоптики Приморья

В ночь на вторник снегопад в крае закончится по мере продвижения циклона с юга на север, к утру небольшие осадки могут сохраняться лишь на крайнем северо-востоке Приморья. Во Владивостоке температура за ночь упадёт до −10…-12 °С, во многих районах ударят двадцатиградусные, а кое-где и более крепкие морозы.