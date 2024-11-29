Резкое ухудшение погоды на следующей неделе подтвердили синоптики Приморья

Итак, завтра ожидается сильный северо-западный ветер, местами возможен небольшой снег. Температурный фон по сравнению с сегодняшними сутками существенно измениться не должен: минувшая ночь была морозной, до −9…-15 °С, на северо-востоке центральных районов до −16…-21 °С, на южном побережье до −5…-8 °С; дневной прогрев тоже не достигнет плюсовых значений нигде.
В воскресенье ветер и осадки прекратятся. Ночь будет более морозной, а дневной прогрев усилится до −4…+2 °С, на севере до −5…-7 °С.
Во Владивостоке на выходных осадков не ожидается. Суббота будет, как везде в Приморье, ветреной и промозглой, температура воздуха ночью и утром −4…-7 °С, днем до 0…-3 °С. В ночь на воскресенье ветер стихнет, станет немного теплее.
2 декабря начнётся вторжение холода. Холодная снежная погода будет характерна для континентальных районов, на юге температура продолжит колебаться от слабо положительной до слабо отрицательной, поэтому осадки здесь ожидаются смешанного характера: дождь и дождь со снегом. Во Владивостоке к утру 2 декабря температура опустится до −5 °С, осадки в городе будут продолжаться всю первую половину дня.
В ночь на вторник снегопад в крае закончится по мере продвижения циклона с юга на север, к утру небольшие осадки могут сохраняться лишь на крайнем северо-востоке Приморья. Во Владивостоке температура за ночь упадёт до −10…-12 °С, во многих районах ударят двадцатиградусные, а кое-где и более крепкие морозы.
На протяжении первой декады декабря до половины ночей будут такими же морозными.