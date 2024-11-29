В Омске временно приостановили движение по двум троллейбусным маршрутам

Сегодня с утра будет временно ограничено движение по трем троллейбусным маршрутам: № 15 и 3. Как сообщили в департаменте транспорта города, движение пришлось приостановить из-за образовавшейся за ночь наледи на проводах.
Ледяная корка образовалась на контактной сети по улице Лизы Чайкиной до конечной остановки «Пос. Чкаловский» и по Сибирскому проспекту до конечной остановки «Ул. Гашека». "Причиной стало произошедшее за ночь резкое изменение погоды.
В настоящее время аварийные бригады филиала «Энергохозяйство» проводят работы по устранению наледи на контактной сети. О возобновлении движения по маршрутам будет сообщено дополнительно", — сообщили в дептрансе.