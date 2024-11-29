В старом городе в Бухаре полностью запретили движение электросамокатов и скутеров

Основная причина запрета — стремление защитить пешеходов и историческое наследие. Владельцы скутеров и самокатов уже давно вызывают недовольство у горожан и туристов. Эти транспортные средства часто оставляют где попало, нарушая порядок на узких улочках старого города. Более того, водители нередко выезжают на тротуары, создавая опасные ситуации и ставя под угрозу жизнь и здоровье пешеходов, среди которых много туристов и пожилых людей.