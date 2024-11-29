В старом городе в Бухаре полностью запретили движение электросамокатов и скутеров

Этот шаг стал первой подобной инициативой в Узбекистане и, судя по реакции общественности, вряд ли последней.
Основная причина запрета — стремление защитить пешеходов и историческое наследие. Владельцы скутеров и самокатов уже давно вызывают недовольство у горожан и туристов. Эти транспортные средства часто оставляют где попало, нарушая порядок на узких улочках старого города. Более того, водители нередко выезжают на тротуары, создавая опасные ситуации и ставя под угрозу жизнь и здоровье пешеходов, среди которых много туристов и пожилых людей.
Особую тревогу вызывает то, что такие виды транспорта могут нанести ущерб историческим памятникам, расположенным в старом городе. Постоянная вибрация от движения транспорта и беспорядочная парковка потенциально могут повредить фундаменты древних построек.
В рамках нового правила в Бухаре были установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспортных средств на определенных улицах и вблизи исторических объектов, включая знаменитый комплекс Ляби-Хауз. Запрет распространяется на все виды мототранспорта, включая мопеды и скутеры. Теперь нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.
Жители города в основном поддержали эту инициативу, отметив, что она позволит сохранить уникальную атмосферу старого города, сделать его более безопасным для прогулок и удобным для туристов. Многие надеются, что подобные запреты будут распространяться и на другие города Узбекистана, где проблема с беспорядочным использованием индивидуальных средств передвижения также стоит достаточно остро.
Таким образом, Бухара не только защищает свой статус исторического центра, но и становится примером для других городов страны, показывая, как можно эффективно решать проблемы безопасности и сохранения культурного наследия.